মডার্ন–রয়্যাল লুকে জাহ্নবী কাপুর

মডার্ন–রয়্যাল লুকে জাহ্নবী কাপুর
২০ মিনিট আগে
ফ্লোরিডা শুভ্রা রোজারিও
এই জেন-জি ডিভার লুক আবারও আলোচনায়। মুম্বাইয়ের একটি ইভেন্টে তিনি হাজির হন একদম আধুনিক রাজকীয় আভায়
মাস্টার্ড-ইয়েলো টোনের স্টেটমেন্ট আউটফিটটি ভারতীয় ডিজাইনার অনামিকা খান্নার তৈরি।
স্ট্র্যাপলেস করসেট-স্টাইল টপটিতে প্যাস্টেল পিঙ্ক, সাদা ও নীল শেডের ফুলেল এমব্রয়ডারি ফুটে উঠেছে
টপের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন ফ্লোর–ছোঁয়া স্কার্ট, যেটি দেখতে অনেকটা শাড়ির প্লিটের মতো—লুকে যোগ করেছে হালকা ট্র্যাডিশনাল টাচ।
টারকোয়াইজ নীল ড্রপ ইয়ার রিং ও ম্যাচিং ব্রেসলেটে লুক হয়েছে আরও প্রাণবন্ত।
টপের ফ্লোরাল নকশার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে নায়িকার হ্যান্ড ক্লাচটিও
পিঙ্ক ব্লাশ ও লিপকালারের সঙ্গে চোখের নীল আইলাইনার, মাশকারা লুকটিকে আরও আবেদনময়ী করেছে
মাঝখানে সিঁথি করা স্লিকবান করেছেন সুন্দরী, যেন লুকে আউটফিটটাই থাকে স্পটলাইটে