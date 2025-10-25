৪৮ বছরেও ওয়াকা ওয়াকা করছেন শাকিরা, ফিটনেসের রহস্য নাচ, ডাবের পানি আর সেদ্ধ সবজি

শাকিরার মূল ফিটনেস ফর্মুলা হলো নাচ। তিনি ড্যান্স কার্ডিও ও কোর এক্সারসাইজ একসঙ্গে করেন, যা ক্যালরি পোড়ানোর পাশাপাশি শরীরকে টোনড রাখে।
প্রতিদিন নাচের পাশাপাশি শাকিরা ভারোত্তোলনও করেন। ৮ থেকে ১০ পাউন্ড ওজনের ডাম্বেল ব্যবহার করে তিনি পেশি মজবুত করেন।
অতিরিক্ত চাপ নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ব্যায়ামে বিশ্বাসী শাকিরা। তাই তাঁর কার্ডিও সেশনগুলো হয় কম ঝুঁকিপূর্ণ, তবে কার্যকর।
ওয়ার্কআউট শেষে তিনি আবারও নাচেন। এবার শুধু শরীরচর্চা নয়, মানসিক প্রশান্তি আর আনন্দের জন্য। এটি তাঁর দিনকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত।
ওয়ার্কআউট শেষে শাকিরা নারকেল পানি পান করেন। এতে শরীর হাইড্রেট থাকে, পেশি পুনরুজ্জীবিত হয়।
দিনের শুরু হয় এক প্লেট অমলেট ও সবুজ শাকসবজিতে। প্রোটিন ও ফাইবারই তাঁর সকালের শক্তির উৎস।
দুপুরের খাবারে থাকে গ্রিলড চিকেন বা মাছ, সঙ্গে সালাদ। যাতে শরীর পায় প্রোটিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।
রাতে তিনি খান হালকা খাবার। স্টিম করা সবজি ও সামান্য প্রোটিন। অতিরিক্ত কক্যালরি এড়াতে এই অভ্যাসই তাঁকে ফিট রাখে।
শাকিরার মতে, নাচ শুধু শরীরচর্চা নয়, এটি মানসিক থেরাপিও। সুরের তালে তালে মুভমেন্টই তাঁর সুখের চাবিকাঠি।
ছুটি, ট্যুর, বা শুটিং। যেখানেই থাকুন, শাকিরা প্রতিদিন ব্যায়াম করেন। এই ধারাবাহিকতাই তাঁকে ৪৮ বছরেও করে রেখেছে তরুণী ও উজ্জ্বল।