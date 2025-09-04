লাল টুকটুকে শাড়িতে নিজেকে 'দেশি লিটল রেড রাইডিং হুড' বললেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী

>
লাল টুকটুকে শাড়িতে নিজেকে 'দেশি লিটল রেড রাইডিং হুড' বললেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী
৩ মিনিট আগে
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
লালের মাঝে ঝলমলে সোনালির খেলা। সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর ব্রাইডাল আমেজের শাড়ি মানেই স্পেশাল কিছু
ক্রাশড সিল্ক ফেব্রিকে জমকালো পাড়-আঁচল। কলকার নকশা আছে শাড়িতে
স্ট্রিং দেওয়া আকর্ষণীয় বেনারসী ব্লাউজে ব্যাকলেস ডিজাইন।
রূপ বিশেষজ্ঞ জাহিদ খানের মেকওভারটিও দেখার মতো
ফুল গ্ল্যাম লুকে ঘন কাজল-মাসকারা, ছোট লাল টিপ আর হালকা ব্রিক রেড লিপস নজর কাড়ছে
উলটে খোঁপা বাঁধা চুল আর বড় কানবালায় জমকালো লুক এসেছে
আসলেই গল্পের সেই লাল টুকটুকে 'লিটল রেড রাইডিং হুড-এর দেশি রূপ এমনই হয়
ছবি: এম এইচ বিপু