স্ট্রিট স্টাইল থেকে বিচ ওয়্যার: মনোটোন লুকে বলিউড তারকারা

ডেনিমে ভরসা রেখেছেন জেনেলিয়া দেশমুখ। অ্যাপাপপ-এর হেড-টু-টো ডেনিম কো-অর্ড সেটে তিনি বেছে নিয়েছেন হাই-নেক কেপ টপ ও প্লিটেড অ্যাঙ্কল-লেন্থ স্কার্ট।
ব্ল্যাক পাম্পস ও স্টেটমেন্ট উডেন ইয়াররিংস লুকটিকে করেছে আরও শার্প, আর লুজ কার্লস ও ন্যাচারাল স্টাইলিং পুরো লুককে রেখেছে ক্যাজুয়াল।
মৃদু কোস্টাল ভাবনায় ম্রুণাল ঠাকুরের লুক ছিল চোখে পড়ার মতো। জিমারম্যানের লাইট ব্লু টিয়ার্ড ম্যাক্সি ড্রেসে সূক্ষ্ম ফ্লোরাল মোটিফ, ক্যাসকেডিং ফ্রিলস আর নেকলাইনের স্ক্যালপড এমব্রয়ডারি যোগ করেছে রোমান্টিক ছোঁয়া।
শেল চার্ম নেকলেস, গোল্ড ইয়াররিং ও ব্যাঙ্গলস, সঙ্গে বিচি ওয়েভস—সব মিলিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য আর এলিগ্যান্সের নিখুঁত মিশেল।
ডিপ গ্রিনে মনোটোন স্টেটমেন্ট দিয়েছেন শানায়া কাপুর। ক্রিস্টোফার এসবারের বডি-হাগিং জার্সি গাউনে স্লিভলেস কাট, মিডরিফ কাট-আউট আর হিপসের কাছে স্ট্র্যাটেজিক গ্যাদারিং তৈরি করেছে ফ্লুইড মুভমেন্ট।
ডিপ নেকলাইন লুকটিকে করেছে ড্রামাটিক, যা ব্যালান্স করেছে স্লিক বান ও গোল্ড ইয়াররিং। ক্লিন-গার্ল মেকআপে পুরো লুক ছিল আত্মবিশ্বাসী ও আধুনিক।
পাওয়ার ড্রেসিংয়ের নতুন সংজ্ঞা দিলেন সানিয়া মালহোত্রা। দুশা + আমাই-এর স্ট্রাইপড ব্রাউন থ্রি-পিস সেটে করসেট-স্টাইল টপ, ক্রপড ব্লেজার ও ওয়াইড-লেগ ট্রাউজার—সব মিলিয়ে স্ট্রাকচারড অথচ ফ্যাশন-ফরওয়ার্ড।
এর সঙ্গে সাসা’র লং ব্রাউন ট্রেঞ্চ কোট যোগ করেছে ডেপথ ও টেক্সচার। চাঙ্কি গোল্ড স্টাডস, এলিগ্যান্ট আপডু আর সফট গ্ল্যাম মেকআপে লুকটি পেয়েছে পরিপূর্ণতা।
মাধুরী দীক্ষিত নেনে বেছে নিয়েছেন নুরিয়ার প্রিন্টেড কো-অর্ড সেট। রিল্যাক্সড শার্ট ও টাই-আপ সারং স্কার্টে মিউটেড রেড ও ক্রিম প্রিন্ট ছিল ফ্লুইড ও ফেমিনিন।
রেড ওপেন-টো হিলস এনেছে রঙের পপ, আর গোল্ড ড্যাঙ্গলি ইয়াররিং, স্ট্যাকড রিংস ও সফট মেকআপ লুকটিকে রেখেছে টাইমলেস।
আইভরিতে রিফাইন্ড মিনিমালিজমে ভরসা রেখেছেন সোভিতা ধুলিপালা। রোহিত বালের চন্দেরি সেটে ম্যান্ডারিন কলার, ফ্লোরাল ও বার্ড মোটিফ আর স্মার্ট স্লিটস—সব মিলিয়ে এলিগ্যান্ট অথচ অতিরঞ্জনহীন।
স্টোন-ড্রপ ইয়াররিং, সিলভার পয়েন্টেড হিলস ও বুলগারি সেরপেন্তি ওয়াচের সঙ্গে ক্লিন বান ও আন্ডারস্টেটেড মেকআপে লুকটি ছিল নিখুঁত।
অল-ব্ল্যাক মনোটোনে মালাইকা অরোরা বেছে নিয়েছেন কোরাসের কো-অর্ড সেট। ক্রপড জ্যাকেট ও স্ট্রেইট স্কার্টে ব্ল্যাক ক্রিস্টাল ক্লাস্টারের সূক্ষ্ম শাইন যোগ করেছে টেক্সচার।
হালকা ফ্লেয়ার্ড স্লিভস, রিস্টে স্ট্যাকড সিলভার ব্যাঙ্গলস আর ব্রাশড-আউট ওয়েভস—সব মিলিয়ে ব্ল্যাকের ভেতরেই তৈরি হয়েছে ড্রামা ও সফটনেসের ব্যালান্স।