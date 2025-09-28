>
র্যালফ লরেনের গাউনে সেলেনার কনের সাজ, স্বপ্নীল সব ছবিতে চোখ জুড়াচ্ছেন নতুন দম্পতি
১ ঘণ্টা আগে
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
র্যালফ লরেনের স্ট্রাকচার্ড কাস্টম ওয়েডিং গাউন পরেছেন সেলেনা গোমেজ কনের সাজে
বড় ফ্লেয়ারের সাদা গাউনটি সিম্পল হলেও খুবই এলিগ্যান্ট
ওল্ড হলিউড ভাইবের ওয়েভি বব রেখেছেন হেয়ারস্টাইলে তিনি
হলটারনেক ড্রেসের ব্যাকলেস লুক নজর কাড়ছে
এমন প্রেমময় মুহূর্তে ধরা দিয়েছেন নতুন দম্পতি সেলেনা-বেনি
ঝাঁকড়া চুলের বেনিকে সবসময়ের মতোই লাগছে হালকা দাড়ি-গোঁফে
হাতের আংটিগুলো জ্বলজ্বল করছে ফেইরিটেল গাউনের সঙ্গে
সেলেনা হাতে রেখেছেন সাদা ফুলের বুকে।
অত্যন্ত ক্ল্যাসিক আর সিম্পল লুকেই বিয়ে সারলেন এই জুটি
সব মিলিয়ে এই স্বপ্নীল বিয়ের ছবিগুলো এখন ভক্তদের উচ্ছসিত করছে
ছবি
: সেলেনার ইন্সটাগ্রাম