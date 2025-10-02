মুখার্জি বাড়ির পূজায় তারার মেলা, দেখুন বলিউড ডিভাদের নজরকাড়া লুক

>
মুখার্জি বাড়ির পূজায় তারার মেলা, দেখুন বলিউড ডিভাদের নজরকাড়া লুক
৩৩ মিনিট আগে
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
মুখার্জি বাড়ির দুই মেয়ে রানী ও কাজল সেজেছেন জমকালো শাড়ির সাজে
একেক দিন একেক শাড়ির লুকে নজর কাড়ছেন এই দুই বলিউড ডিভা
সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আরেক সুন্দরী টুইঙ্কেল খান্না মিন্ট-সবুজ শাড়ির সাজে
সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ জয়া বচ্চনের লাল টুকটুকে শাড়ির সঙ্গে হাসিমুখ, সঙ্গে রানী
এজন্য কাজলকেই ক্রেডিট দিচ্ছেন সবাই। দুজনকেই দারুণ লাগছে
কাতানের রয়েল ব্লু সালওয়ার কামিজের দেশি লুকেই এসেছেন হলিউডের দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা
কাজল, রানীর কাছের মানুষ করণ জোহরকে দেখা গেল লাল কুর্তা-পাজামায়
সবুজ শাড়িতে কাজল, সঙ্গে ম্যাচিং কুর্তায় অজয় দেবগণ আর গোলাপি শাড়িতে মেয়ে নাইসা
মন্ডপ আলো করে জলপাই সবুজ শাড়ি আর সাদা ব্লাউজে এলেন আলিয়া ভাট
অয়ন মুখার্জির সঙ্গে দেখা গেল রণবীর কাপুরকেও। দুজনেই পরেছেন কুর্তা পাজামা
কাজলের মেয়ে নাইসা আর বোন তানিশার সঙ্গে দেখা গেল মা তনুজা মুখার্জিকেও
মেয়ে দেবীকে সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছেন বিপাশা বসু আর করণ সিং গ্রোভার
এসেছেন অনুপম খেরও
ছবি: ইন্সটাগ্রাম