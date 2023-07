ছিপি বাবার ফুটপাতে ১

জার্মান প্যাথলজি সোসাইটির কনফারেন্স

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘটিয়ে ইঁদুরের দেহে ক্যানসার বাঁধানো হয়েছে। ক্যানসার নিয়ে আমাদের গবেষণা। সেই ইঁদুরের কিডনি আর লিভার স্লাইস করে কাটা হিস্টোপ্যাথলজি স্লাইডের ছবিগুলো দেখতে দেখতে জানালার বাইরে চোখ দেওয়ার আর সময় হলো না। শহর-জঙ্গল-নদী বদলে যেতে থাকল বায়োস্কোপের গতিতে। ইশ্, কিচ্ছু দেখা হচ্ছে না। এই মেয়ের জ্বালায় রবার্ট ফ্রস্ট আউড়ে ফেলতাম মনে মনে, “Two roads diverged in a yellow wood/ And sorry, I could not travel both”। এক-আধবার যে-ই না বাইরে দৃষ্টি ছুড়েছি, মার্থাও সমানতালে প্রশ্ন ছোড়ে, ‘এই মাউস মডেলের লিমিটেশন নিয়ে কী বলা যায়, বলো তো?’। জবাবে আমতা আমতা করে গাল চুলকে দুই-তিনটা সম্ভাব্য যুক্তি বাতলে দিতে হলো। আগ্রহী ছাত্র মার্থা তার জীবনে এমন অমনোযোগী শিক্ষক বোধ হয় আর দেখেনি।