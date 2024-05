নিজেকে ভালোবাসুন এই ৫ উপায়ে

নিজের অঙ্গভঙ্গিতে নজর দিন: হ্যামিল্টন মস্তিষ্কের রসায়ন, স্নায়ুবিজ্ঞান, সাইকোথেরাপি ও ব্যক্তিগত বিকাশের কৌশল সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তিনি তাঁর বই (I Heart Me: The Science of Self-Love)-এ সেলফ লাভকে উন্নত করার কয়েক ডজন টেকনিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো, নিজের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ও অঙ্গভঙ্গি। তিনি বলেন, আপনার মন ও শরীরের মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। এ ক্ষেত্রে সামাজিক মনোবিজ্ঞানী এ্যামি কুড়ির ‘পাওয়ার পোস’ টেকনিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।