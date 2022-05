মনের যত্নে ম্যান্ডালা আর্ট

কীভাবে কাজ করে ম্যান্ডালা আর্ট?

কীভাবে ম্যান্ডালা আর্ট করা হয়?

অথবা ইন্টারনেট থেকে ম্যান্ডালার ছবিগুলো নিজের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। ম্যান্ডালা আর্ট শুধু যে কলম, কাগজ, পেনসিল বা রংতুলিতে সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়, কেউ চাইলে তা বিভিন্ন সফটওয়্যার বা মোবাইল অ্যাপ দিয়ে করতে পারে। তাই কিছু অ্যাপের নাম দেওয়া হলো How to draw mandala, Magic mirror mandala drawing, Mandala coloring page, Coloring book for me & Mandala.

ম্যান্ডালা আর্টের উপকরণ

পেপার, রবার, কম্পাস, স্কেল, রঙিন পেনসিল বা প্যাস্টেল বা রঙিন কলম (আর্টিস্ট পেন), নোটবুক।