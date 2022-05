চা দিবসের বিশেষ আয়োজন

এ ছাড়া মোহাম্মদপুরের জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট চা অ্যান্ড চিলে মাসালা রং চা এবং লেবু পাঞ্চ চায়ে চলছে বোগো (Buy one get one) অফার।

চাইলে বিশেষ এই দিনে আপনিও ঘুরে আসতে পারেন এই চা-কেন্দ্রিক ক্যাফেগুলোয় আপনার প্রিয় চা-সঙ্গীকে নিয়ে।

ছবি: হালদা ভ্যালি টি লাউঞ্জ ও চা অ্যান্ড চিলের ফেসবুক পেজ