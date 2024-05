তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি, শত রূপে শতবার

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে নিজস্ব স্টাইলের সাজপোশাকে রবীন্দ্রনাথ

আর জামা কাপড় যা ডিজাইন করতেন সবই নিজের জন্যই করতেন। মৃণালিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী কিংবা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁর ডিজাইন করা জামাকাপড় পরতেন কি না, সেটা অবশ্য আমি ঠিক জানি না।



রোমান হলিডের নায়িকা অড্রে হেপবার্নের স্মরণসভায় অভিনেতা গ্রেগরি পেক রবীন্দ্রনাথের ‘আনএন্ডিং লাভ’ বা ‘অনন্ত প্রেম’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

I seem to have loved you in numberless forms, numberless times…

In life after life, in age after age, forever.

My spellbound heart has made and remade the necklace of songs,

That you take as a gift, wear round your neck in your many forms,

In life after life, in age after age, forever.



তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি/ শত রূপে শত বার

জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়/ গাঁথিয়াছে গীতহার,

কত রূপ ধরে পরেছ গলায়/নিয়েছ সে উপহার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।



জন্মবার্ষিকীতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

আপনাকে আমরা ভালবাসি জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

ছবি: লেখক ও উইকিমিডিয়া কমন্স