শোস্টপার দিশা পাটানি, আলোয় ভাসল অরিজন সংগ্রহ

ঐতিহ্যবাহী গয়না ও আধুনিক কতুরের অনন্য মেলবন্ধনে তৈরি ‘অরিজন’ শোতে শোস্টপার হিসেবে দিশা পাটানির উপস্থিতি র্যাম্পে এনে দেয় আলো, গতি ও সমসাময়িক আভিজাত্যের নতুন ব্যাখ্যা।
ফ্যাশনের মঞ্চে কখনো কখনো এমন কিছু মুহূর্ত তৈরি হয়, যা শুধু পোশাক বা গয়নার প্রদর্শনী নয়। বরং হয়ে ওঠে এক ধরনের শিল্প। এবারের ল্যাকমে ফ্যাশন উইক এ তেমনই এক অভিজ্ঞতার নাম ‘অরিজন’, যেখানে শোস্টপার হিসেবে নজর কাড়লেন দিশা পাটানি।
ডিজাইনার অমিত আগারওয়াল-এর স্বাক্ষরধর্মী স্ট্রাকচার্ড সিলুয়েটে সাজানো ছিল দিশার লুক। তার পোশাক যেন ভাস্কর্যের মতো গড়া—নিখুঁত অথচ তাতে ছিল একধরনের আবেগ। এই গঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইন্দ্রিয়ার তৈরি হাই-ইমপ্যাক্ট গয়না, যা পুরো লুকটিকে দিয়েছে আধুনিক আভিজাত্যের ছোঁয়া।
পোশাকের ধারালো গঠন আর গয়নার ঝলমলে তরলতা—এই দুইয়ের মিশ্রণে তৈরি হয় এক অনন্য ভিজ্যুয়াল ব্যালান্স। যেন প্রতিটি উপাদান আলাদা থেকেও একসঙ্গে গল্প বলছে।
‘অরিজন’ আসলে ছিল এক ধরনের রূপান্তরের গল্প। শুরুটা ছিল সংযত, মিনিমাল ডিজাইনে—যেখানে ডায়মন্ডের সূক্ষ্ম ব্যবহার। ধীরে ধীরে তা রূপ নেয় পোলকি, সোনা আর রঙিন রত্নের উজ্জ্বলতায়।
এই সংগ্রহে পোলকিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে ‘সামোসা ডার্ট’ সেটিংয়ের মতো উদ্ভাবনী কৌশল ব্যবহার করে গয়নাগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে এক ধরনের স্বপ্নিল আভা তৈরি করে। ট্যুরমালিন, টানজানাইট, স্যাফায়ার, রুবি ও সাউথ সি পার্ল—বিরল রত্নের ব্যবহার পুরো সংগ্রহে এনে দিয়েছে গভীরতা ও বৈচিত্র্য।
অমিত আগরওয়ালের ডিজাইন শুধু পোশাকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং প্রতিটি লুক ছিল এক একটি গল্প। হ্যান্ডলুম কাপড়, নতুনভাবে ব্যবহার করা বেনারসি ফ্যাব্রিক এবং মিররওয়ার্ক—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে টেক্সচার আর স্ট্রাকচারের এক চমৎকার মেলবন্ধন।
গাঢ়, সংযত রং থেকে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল ও ঝলমলে ফিনিশে রূপান্তর—এই পরিবর্তন যেন ব্যক্তিগত বিকাশেরই প্রতিফলন।
পুরো শোয়ের কেন্দ্রে ছিলেন দিশা পাটানি। তার উপস্থিতি যেন এই সংগ্রহের ভাবনাকে জীবন্ত করে তুলেছে। তার আত্মবিশ্বাস, ভঙ্গি এবং স্টাইল—সব মিলিয়ে ‘অরিজন’ শুধু একটি ফ্যাশন শো নয়, বরং হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক চলমান সংলাপ।
এই শো প্রমাণ করে, ফ্যাশন শুধু অতীতকে ধারণ করে না—বরং তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে, সময়ের সঙ্গে বদলে দেয়।