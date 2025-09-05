ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের লালগালিচায় বাংলাদেশের প্রিয়তি

বাংলাদেশের গর্ব মাকসুদা আখতার প্রিয়তি প্রথম আলোচনায় আসেন ২০১৪ সালে মিস আয়ারল্যান্ডের মুকুট জিতে। এরপর একে একে মিস আর্থ আয়ারল্যান্ড, মিস ইউনিভার্সাল রয়্যালটি, ইউকে টপ মডেল, আইরিশ মডেল অব দ্য ইয়ারসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহু শিরোপা অর্জন করেন তিনি। ৭৪তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে পান টপ মডেল অ্যাওয়ার্ড। আর ৭৭তম আসরে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লালগালিচায় হেঁটে সবাইকে চমকে দেন। এ বছর কানের লালগালিচায় দশমবারের মতো তাঁর পদচারণ ছিল আলাদা আলোচনায়। মডেলিংয়ের পাশাপাশি প্রিয়তি একজন অভিনেত্রী, প্রশিক্ষিত পাইলট ও তিন সন্তানের দায়িত্বশীল মা। বহুমাত্রিক এই পরিচয়ের ভেতর দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক নারীর অনুপ্রেরণার প্রতীক। সম্প্রতি তিনি হাজির হয়েছেন মর্যাদাপূর্ণ ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের লালগালিচায়। আয়ারল্যান্ডের নামকরা ডিজাইনার ক্লেয়ার গারভির নকশা করা পোশাকে ও ক্রিস্টিনা জয়ের সৃজনশীল মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলের ছোঁয়ায় প্রিয়তির লুকগুলোয় ছিল স্বকীয়তা ও আভিজাত্যের দ্যুতি। আজকের আয়োজনে থাকছে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিয়তির বেছে নেওয়া সেই দৃষ্টিনন্দন লুকের ঝলক।